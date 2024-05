DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 25. bis Montag, 27. Mai (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 25. Mai 2024 *** - IT/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an G7-Finanzministertreffen, Stresa - DE/Französischer Staatspräsident Macron, Beginn des dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland S O N N T A G, 26. Mai 2024 *** 09:30 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Festival dell'Economia di Trento zu "Climate change and monetary policy" 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Moderiertes Gespräch mit Bürgern, Berlin - DE/Französischer Staatspräsident Macron, Staatsbesuch in Deutschland M O N T A G, 27. Mai 2024 *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: 90,5 zuvor: 89,4 Lagebeurteilung PROGNOSE: 89,6 zuvor: 88,9 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 90,9 zuvor: 89,9 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede über Inflation im Euroraum im Institute of International & European Affairs *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: k.A. zuvor: -11,9 Punkte 17:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede beim 175-jährigen Jubiläum der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld, Bielefeld - Börsenfeiertag Großbritannien, US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

