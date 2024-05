Die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA sind im April um 0,7% gestiegen - US Dollar Index bleibt im negativen Bereich unter 105,00 - Die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA stiegen im April um $1,9 Mrd. oder 0,7% auf $284,1 Mrd., berichtete das US Census Bureau am Freitag. Dieser Wert folgte auf das Wachstum von 0,8% ...

