DJ Shell hat mehrere Interessenten für Geschäfte in Südafrika

Von Christian Moess Laursen

LONDON (Dow Jones)--Mehrere Parteien haben Interesse bei Shell an dessen Downstream-Geschäften in Südafrika angemeldet. "Mehrere sehr glaubwürdige Interessenten sind an uns herangetreten", teilte der Ölkonzern mit. Namen könnten derzeit aber nicht genannt werden.

Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass mehrere große Energiefirmen die Geschäfte übernehmen wollen. Darunter seien Adnoc aus Abu Dhabi, die saudische Aramco, Sasol aus Südafrika sowie die Rohstoffhändler Trafigura und Glencore. Laut dem Gericht könnten die Geschäfte mit über 800 Millionen US-Dollar bewertet werden.

Ein Sprecher von Sasol sagte, das Unternehmen kommentiere keine Spekulationen. Auch Glencore wollte sich nicht äußern. Adnoc, Saudi Aramco und Trafigura reagierten nicht unmittelbar auf die Bitte um eine Stellungnahme von Dow Jones Newswires.

May 24, 2024 10:14 ET (14:14 GMT)

