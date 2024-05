Baku, Aserbaidschan (ots/PRNewswire) -Das Portal ermöglicht Teilnehmern und Besuchern die Buchung von Zimmern für die im November in Baku stattfindende VeranstaltungAserbaidschan, Gastgeber der COP29, stellte heute sein interaktives Unterkunftsportal vor. Das System wird es Teilnehmern und Besuchern ermöglichen, Hotelzimmer und andere Unterkünfte für die UN-Klimakonferenz zu buchen, die im November in Baku stattfindet.Auf einer Pressekonferenz in der COP29-Geschäftsstelle erklärte Azada Huseynova, stellvertretende Vorsitzende der staatlichen Tourismusbehörde der Republik Aserbaidschan, dass das Unterkunftssystem so konzipiert wurde, dass den Teilnehmern der Veranstaltung eine Reihe von Zimmertypen und Standorten zur Verfügung steht.Die Unterkunftsplattform https://cop29-accommodation.bnetwork.com wird ab heute, den 23. Mai 2024 um 17:00 Uhr, für Buchungen zur Verfügung stehen."Wir werden bereit sein, die Welt in Baku willkommen zu heißen. Wir haben die Erfahrungen früherer COP-Gastgeberländer und deren Herangehensweise an ihre Unterkunftsprogramme studiert und einige Elemente dieser Praktiken in unsere Pläne als COP-Gastgeberland integriert", sagte Frau Huseynova. "Wir haben eine Infrastruktur geschaffen, mit der sichergestellt wird, dass die Teilnehmer aus aller Welt ihre Unterkünfte reibungslos und schnell buchen können."Die staatliche Tourismusbehörde arbeitet mit Hotels, Online-Unterkunftsbörsen und anderen Unterkünften in der Stadt und der Region zusammen, um sicherzustellen, dass die Veranstaltung die gesamte Teilnehmerzahl bequem und angenehm unterbringen kann.Die heute im System bereitgestellte Unterkunft ist die erste Phase einer umfassenden Markteinführung. In weiteren Phasen werden zusätzliche Zimmer in weiteren Hotels und Beherbergungsbetrieben freigegeben.Die in die Plattform aufgenommenen Hotels wurden auf der Grundlage von Qualität, Lage und für die Veranstaltung organisierten Transportdienstleistungen ausgewählt. Die Agentur hat mehr als 300 Beherbergungsbetriebe geprüft, von denen etwa 200 klassifiziert wurden und eine Sternebewertung erhielten. Etwa 40 Hotels, die keinen Stern erhielten, bekamen eine Frist zur Verbesserung ihrer Einrichtungen und Leistungen, bevor sie erneut geprüft wurden.Frau Huseynova informierte darüber hinaus über ein Schulungsprogramm für den Kundenservice, das von der staatlichen Tourismusbehörde im Vorfeld der COP29 durchgeführt wird. Rund 2.000 Beschäftigte aus etwa 300 Betrieben in den Städten Baku und Sumgayit sowie im Großraum Abseron nehmen daran teil.Darüber hinaus plant die Agentur die Ausbildung und Zertifizierung von 200 Fremdenführern und die Schulung von weiteren 1.000 freiwilligen Helfern, die in Hotels eingesetzt werden, um die Gäste während der COP29 zu unterstützen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2420875/COP29_Accommodation_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2420878/COP29_Accommodation_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2420876/COP29_Accommodation_3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2420877/COP29_Accommodation_4.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cop29-stellt-unterkunftsplattform-vor-302155223.htmlPressekontakt:media@cop29.azOriginal-Content von: COP29, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174964/5786722