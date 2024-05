Der Silberpreis liegt aktuell bei 30,37 US-Dollar und hat in den letzten 24 Stunden einen Rückgang von -0,47 % verzeichnet. Im Wochenvergleich ergibt sich eine negative Veränderung von -3,4 %. Diese Entwicklungen spiegeln die jüngsten geldpolitischen Signale der US-Notenbank wider. Die Erwartung einer Zinssenkung hat nach dem hawkishen Ton der Fed-Protokolle abgenommen. Dadurch stiegen die Renditen von Staatsanleihen und der US-Dollar, was den Druck auf Edelmetalle wie Silber erhöhte. In diesem Artikel analysieren wir die Gründe und Auswirkungen dieser ...

