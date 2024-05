Die Aktie des Biopharmazieunternehmens CureVac hat in der vergangenen Woche insgesamt 6,75% an Wert verloren und steht aktuell bei 3,43 €. Eine gewisse Ernüchterung macht sich am Markt breit, nachdem das Unternehmen einen stärkeren Verlust verzeichnet hat. So endete die Woche für CureVac mit einem herben Dämpfer, angesichts dessen sich ...

