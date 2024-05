DRESDEN (dpa-AFX) - Im Rahmen seines Staatsbesuches in Deutschland ist der französische Präsident Emmanuel Macron am Montag in Dresden und im benachbarten Moritzburg zu Gast. Nach einer Kranzniederlegung am Denkmal für die ermordeten Juden Europas am Morgen (9.00 Uhr) in Berlin reist Macron gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Sachsen. Dort wird er zunächst am Schloss Moritzburg von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) begrüßt (13.00 Uhr). Am Abend hält Macron eine europapolitische Rede vor der Dresdner Frauenkirche. Dort werden Tausende Jugendliche aus Sachsen, Polen, Tschechien und Frankreich erwartet.

Macron und seine Frau Brigitte hatten den knapp dreitägigen Staatsbesuch am Sonntag in Berlin begonnen. "Die deutsch-französischen Beziehungen sind für Europa unabdingbar und wichtig", betonte der französische Präsident zum Auftakt.

In Sachsen steht für Macron auch ein Mittagessen mit Vertretern der regionalen Bevölkerung und des deutsch-französischen Netzwerks "Generation Europa" auf dem Programm. Vorgesehen ist auch ein Besuch des Fraunhofer-Instituts für Photonische Mikrosysteme in Dresden (15.00 Uhr), wo ein Expertengespräch zu Künstlicher Intelligenz und zur europäischen Mikrochipindustrie geplant ist.

Es ist der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in Deutschland seit 24 Jahren. Ein Staatsbesuch dauert anders als ein Arbeitsbesuch immer mehrere Tage und folgt einem festgelegten Protokoll, zu dem beispielsweise ein Staatsbankett und der Besuch an mindestens einem Ort außerhalb der Hauptstadt gehört./jbl/DP/he