von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Lahaise, Sie waren bis Ende 2022 Leiter des Recruitings der UBS und leiteten zuletzt das Talent Acquisition Team. Was hat Sie dazu veranlasst, zusammen mit Chris Rowe ein eigenes Unternehmen zu gründen? Will Lahaise: Ich habe die ersten 15 Jahre meiner Karriere im Executive Search verbracht und war dabei in Europa und den USA tätig. UBS war ein Kunde von mir und hat mich überzeugt, ihr Executive Search Team zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...