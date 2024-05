The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.05.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.05.2024ISIN NameDE000DW6C4Z3 DZ BANK IS.A2087DE000HLB73K1 LB.HESS.THR.CARRARA05A/22CH0373476115 ST.GALL.KTBK 17-UND FLRDE000HSH41G8 HCOB ZSXK16 15/25DE000HSH41H6 HCOB ZSXK17 15/30DE000HSH4022 HCOB MZC 15 15/25DE000HSH41J2 HCOB FZT3 15/25DE000HSH41M6 HCOB MZC 18 15/26FI4000260807 KEMIRA 17-24DE000HSH40C9 HCOB SZ XIV 15/25FR0013063609 DANONE 15/24 MTNDE000HSH40J4 HCOB MZC 14 15/26DE000HSH4WU6 HCOB IS 14/24DE000HSH40Z0 HCOB ZSXK15 15/30XS0787527349 PHILIP MORRIS INTL 12/24DE000HSH40N6 HCOB FZT 1 15/25XS1843432821 AIR BALTIC C 19/24 REGSDE000HSH40Y3 HCOB ZSXK14 15/25DE000HSH41W5 HCOB ZSXK19 15/30DE000HSH4105 HCOB FZT 15/25DE000HSH41V7 HCOB ZSXK18 15/25DE000HSH5V22 HCOB MZC 20 15/25DE000HSH5WD9 HCOB ZSXK21 15/30US251526BY45 DT.BANK NY NTS DL 18/24US25152RXA66 DT.BK.AG NTS.14/24FR001400AO22 SOC GENERALE 22/25 FLRDE000HSH5WC1 HCOB ZSXK20 15/25DE000HSH5V30 HCOB FZT 5 15/25XS1589970968 DISTR.INTL DE ALIM. 17/26XS1414146669 KRED.F.WIED.16/24 MTNCH0409938153 DAETWYLER HLDG 18/24NZADBDT007C4 ASIAN DEV. BK 2024 MTNXS1987729412 FNAC DARTY 19/24 REGSXS1998025008 SUMIT.M.F.G. 19/24 MTNDE000HSH5W47 HCOB ZSXK24 15/25DE000HSH5XA3 HCOB MZC 2 16/26DE000HSH5W54 HCOB ZSXK25 15/30DE000HSH5WZ2 HCOB FZT7 15/25DE000HSH4GH6 HCOB ZB 13/26DE000HSH5WV1 HCOB MZC 23 15/25DE000HSH4F98 HCOB FZXK1 13/33DE000HSH5WP3 HCOB ZSXK23 15/30DE000HSH5WN8 HCOB ZSXK22 15/25DE000HSH5WH0 HCOB FZT6 15/25DE000HSH5WG2 HCOB MZC 21 15/25DE000HSH4P05 HCOB FZIXL2 14/25DE000HSH4P88 HCOB ZS XK1 14/29DE000HSH4KX5 HCOB ZS XK9 13/33DE000HSH4PJ3 HCOB FZIXL1 14/24DE000HSH5Y86 HCOB ZSXK3 16/26DE000HSH5X53 HCOB MZC 6 16/26DE000HSH5Y11 HCOB ZSXK2 16/26DE000HSH5X04 HCOB FZT1 16/26DE000HSH4JX7 HCOB FZXK2 13/33DE000HSH5XR7 HCOB MZC 4 16/26DE000HSH5XE5 HCOB ZSXK1 16/26DE000DK0B283 DEKA IHS SERIE 7282DE000HSH4RV4 HCOB ZSXK7 14/29DE000HSH4XL3 HCOB ZSXK6 15/30DE000HSH4TE6 HCOB ZSXK10 14/29DE000HSH4YA4 HCOB FI XII 15/24DE000HSH4TZ1 HCOB ZSXK12 14/29DE000HSH4W14 HCOB MZC 3 15/25DE000HSH4SD0 HCOB IS 14/24DE000HSH4WZ5 HCOB ZSXK4 15/30DE000HSH4SP4 HCOB FZXK2 14/29DE000HSH4QS2 HCOB IZP 1 14/24DE000HSH4RE0 HCOB ZSXK5 14/29DE000HSH4RG5 HCOB FZIXL3 14/25DE000HSH4QY0 HCOB ZSXK3 14/29DE000HSH4Q12 HCOB IS 14/29DE000HSH4QK9 HCOB IS 14/24DE000HSH4ZA1 HCOB ZSXK11 15/30DE000HSH4VW4 HCOB IS 14/24DE000HSH4ZG8 HCOB MZC 12 15/25DE000HSH4V49 HCOB ZSXK17 14/29DE000HSH40A3 HCOB ZSXK13 15/25DE000HSH4WJ9 HCOB ZSXK2 15/30DE000HSH4Z11 HCOB ZSXL1 15/25DE000HSH4V56 HCOB IS 14/24DE000HSH4Z29 HCOB ZSXK12 15/30DE000HSH4WA8 HCOB MZ 1 15/25DE000HSH4UD6 HCOB MZC 13 14/29DE000HSH4US4 HCOB ZSXK14 14/29DE000HSH4YF3 HCOB MZC 8 15/25DE000HSH4U99 HCOB ZSXK15 14/29DE000HSH4YX6 HCOB MZC 9 15/25DE000HSH4Y53 HCOB IZ 2 15/25DE000HSH4UW6 HCOB MZC 15 14/24DE000HSH4YM9 HCOB ZSXK9 15/30DE000HSH4U57 HCOB FZ2029 14/29DE000HSH4YN7 HCOB IZ 1 15/27