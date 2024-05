Der Energieriese Shell arbeitet weiter am Konzernumbau, durch den man effizienter arbeiten und zugleich den aktuell noch sehr hohen CO2-Ausstoß verringern will. So haben die Briten nun in Singapur einen großen Energie- und Chemiepark verkauft und stehen offenbar auch in Südafrika kurz vor einem weiteren Verkauf. Das Unternehmen verkauft den Shell Energy and Chemicals Park Singapore an den Rohstoffhändler Glencore sowie den indonesischen Konzern Chandra Asri. Erhält man grünes Licht von den zuständigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...