FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag stabil in die Woche gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig auf 130,12 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug nahezu unverändert 2,58 Prozent.

Zu Beginn der Woche steht gleich eine wichtige Konjunkturzahl auf dem Programm. Das Münchner Ifo-Institut veröffentlicht sein monatliches Geschäftsklima, das Auskunft über die Konjunkturlage in Deutschland gibt. In den vergangenen Monaten hatte sich das Stimmungsbarometer auf niedrigem Niveau aufgehellt, was als Erholungssignal für die deutsche Wirtschaft interpretiert wurde.

Der Handel dürfte zum Wochenstart deutlich niedrigere Umsätze aufweisen. An den großen Handelsplätzen USA und Großbritannien herrscht wegen Feiertagen überwiegend Ruhe./bgf/jha/