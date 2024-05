Im Vorfeld einer entscheidenden Abstimmung der Aktionäre des Elektroautoherstellers Tesla wird der Vorschlag zur Wiedereinführung des 56 Milliarden Dollar schweren Vergütungspakets für den CEO des Unternehmens kritisiert. Eine bekannte Proxy-Beratungsfirma rät den Anteilseignern, gegen den Vorschlag zu stimmen, welcher das größte CEO-Gehaltspaket in der Geschichte der US-Wirtschaft darstellt. Vertreter bemängeln vor allem die "übermäßige Größe" des Pakets und warnen vor einer Verdünnung des Anteils bestehender Investoren sowie einer weiteren Konzentration der Macht beim CEOs. Die Beziehung zwischen dem CEO und dem Vorstand, der das Paket vorschlug, steht ebenfalls in der Kritik. Es wird auch das hohe Engagement des CEO in anderen zeitraubenden Projekten, einschließlich der Übernahme des nun als X [...]

