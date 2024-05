DJ PTA-News: S IMMO AG: Gesteigerte Erträge und erfolgreiche Verkäufe im ersten Quartal

Wien (pta/27.05.2024/08:00) - "Der Erfolg unserer Strategie lässt sich gut in den operativen Kennzahlen für das erste Quartal 2024 ablesen", kommentiert Radka Doehring, Vorstand der S IMMO AG. "Es ist uns gelungen, die Mieteinnahmen signifikant zu steigern und das Bruttoergebnis liegt deutlich über dem Vorjahresniveau. Unsere Strategie, verstärkt in höher rentierende Objekte zu investieren, beeinflusst unsere Ertragskraft ausgesprochen positiv - die Ankäufe der letzten Quartale liefern bereits einen bedeutenden Ergebnisbeitrag."

Operative Highlights:

* Die Gesamterlöse konnten von EUR 80,0 Mio. auf EUR 93,5 Mio. erheblich gesteigert werden. * Die Mieterlöse lagen mit EUR 58,4 Mio. um 23 % über Vorjahresniveau. * Die Erlöse aus der Hotelbewirtschaftung konnten auf EUR 14,1 Mio. erhöht werden. * Auf Grund der Steigerung des Ergebnisses für vermietete Immobilien verbesserte sich das Bruttoergebnis deutlich von EUR 40,3 Mio. auf EUR 54,2 Mio. * Das EBITDA stieg um 42 % auf EUR 44,6 Mio. an.

Finanzkennzahlen:

* Periodenergebnis bei EUR 0,5 Mio. * Ergebnis je Aktie betrug EUR 0,09 * EPRA-NRV je Aktie bei EUR 28,15 * FFO I betrug zum 31.03.2024 EUR 32,3 Mio. * Netto-Loan-to-Value (Netto-LTV): 48,2 %

"Wir haben Anfang des Jahres unsere Portfoliostrategie optimiert. Im Zentrum steht die schrittweise Portfoliobereinigung allem voran um kleine und mittelgroße Büroimmobilien mit begrenztem Entwicklungspotenzial sowie die Reinvestition der Erlöse in ertragsstarke Büro- und Gewerbeflächen in der CEE-Region. Die letzten Ankäufe in Tschechien führen zu rund EUR 28,3 Mio. zusätzliche Mieteinnahmen pro Jahr", sagt Tomás Salajka, Vorstand der S IMMO AG.

Ereignisse und Updates nach dem Bilanzstichtag

Die S IMMO hat Ende April den Vertrag über den Ankauf eines Portfolios der CPI Property Group S.A. in Tschechien unterschrieben. Der Ankauf umfasst vier Büro- und vier Gewerbeimmobilien mit einer Gesamtmietfläche von rund 136.000 m², einem Immobilienwert von rund EUR 463 Mio. und jährlichen Mieteinnahmen von rund EUR 28,3 Mio.

Ergebnis im Detail

Gesamtvermögen

Per 31.03.2024 betrug die Bilanzsumme der S IMMO Gruppe EUR 4.029,1 Mio. (31.12.2023: EUR 4.179,9 Mio.). Die Bilanzsumme verringerte sich einerseits auf Grund von Verkäufen von Immobilien in Österreich und Deutschland und auf Grund von negativen Immobilienbewertungen sowie andererseits infolge eines gesunkenen Bestands an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich per 31.03.2024 auf EUR 349,6 Mio. (31.12.2023: EUR 445,1 Mio.).

Eigenkapital und EPRA-NRV

Das Eigenkapital ohne Fremdanteile erhöhte sich auf EUR 1.663,4 Mio. (31.12.2023: EUR 1.648,4 Mio.). Per 31.03.2024 belief sich der Buchwert je Aktie auf EUR 23,66 (31.12.2023: EUR 23,43). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich zum Ende des ersten Quartals 2024 auf 42,4 % (31.12.2023: 40,7 %). Der EPRA-NRV je Aktie lag bei EUR 28,15.

Gesamterlöse

Im ersten Quartal 2024 konnten die Gesamterlöse im Vergleich zur Vorjahresperiode von EUR 80,0 Mio. auf EUR 93,5 Mio. gesteigert werden. Diese Verbesserung ist vor allem auf Zukäufe ertragsstarker vermieteter Immobilien in Tschechien und Österreich im Vorjahr zurückzuführen.

Aufwand aus der Immobilienbewirtschaftung

Der Aufwand aus der Immobilienbewirtschaftung blieb mit EUR 29,4 Mio. (Q1 2023: EUR 29,5 Mio.) im Wesentlichen unverändert, was einerseits auf höhere Betriebskostenaufwendungen infolge der Zukäufe und andererseits auf geringere sonstige Aufwendungen aus der Immobilienbewirtschaftung auf Grund von Einmaleffekten zurückzuführen ist.

Hotelergebnis

Die Erlöse aus der Hotelbewirtschaftung haben sich auf EUR 14,1 Mio. (Q1 2023: EUR 13,4 Mio.) erhöht. Auf Grund von höheren Aufwendungen aus der Hotelbewirtschaftung verringerte sich das Ergebnis aus der Hotelbewirtschaftung jedoch auf EUR 2,1 Mio. (Q1 2023: EUR 2,5 Mio.).

Verwaltungskosten

Der Verwaltungsaufwand für das erste Quartal 2024 betrug EUR 9,7 Mio. (Q1 2023: EUR 8,9 Mio.).

Immobilienbewertung

Das Ergebnis aus der Immobilienbewertung, welches vor allem auf marktbedingte Bewertungen in Deutschland zurückzuführen ist, belief sich auf EUR -22,6 Mio. (Q1 2023: EUR -10,0 Mio.).

Finanzergebnis und Steueraufwand

Das Finanzergebnis veränderte sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig von EUR -13,2 Mio. auf EUR -13,5 Mio. Der Steueraufwand verringerte sich von EUR -7,0 Mio. auf EUR -6,1 Mio.

KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.03.2024

in Mio. EUR / Zeitwertmethode

01-03/2024 01-03/2023 Erlöse 93,5 80,0 Mieterlöse 58,4 47,6 Betriebskostenerlöse 20,9 19,1 Erlöse aus der Hotelbewirtschaftung 14,1 13,4 Sonstige betriebliche Erträge 2,2 0,7 Aufwand aus der Immobilienbewirtschaftung -29,4 -29,5 Aufwand aus der Hotelbewirtschaftung -12,0 -10,8 Bruttoergebnis 54,2 40,3 Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien 28,3 424,6 Buchwerte veräußerter Immobilien -28,3 -424,6 Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien 0 0 Verwaltungsaufwand -9,7 -8,9 EBITDA 44,6 31,4 Abschreibungen -2,0 -2,4 Ergebnis der Immobilienbewertung -22,6 -10,0 Betriebsergebnis (EBIT) 20,0 19,0 Finanzergebnis -13,5 -13,2 Ergebnis vor Steuern (EBT) 6,5 5,8 Ertragsteuern -6,1 -7,0 Periodenergebnis 0,5 -1,2 davon den Anteilseignern des Mutterunternehmens zuordenbar 6,4 0,4 davon den nicht beherrschenden Anteilen zuordenbar -5,9 -1,6 Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,09 0,01

