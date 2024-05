Frankfurt - Der Euro ist am Montag stabil in die Woche gestartet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0848 US-Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Auch das Euro/Franken-Paar hält sich mit 0,9921 stabil über der Marke von 99 Rappen. Seit Anfang Februar ist das Paar in einer steten Aufwärtsbewegung um 6 Rappen angestiegen. Der US-Dollar kostet mit 0,9142 Franken ebenfalls in etwa so viel wie am Freitagabend. Zu Beginn der ...

