DJ EUREX/DAX-Futures starten etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter sind die DAX-Futures am Montag in den Handel gestartet. Die Umsätze sind gering. Grund die Feiertage in den USA und Großbritannien, womit die wichtigsten Marktteilnehmer fehlen. Gerade dünne Orderbücher könnten aber leicht zu erratischen und volatilen Ausschlägen führen, warnen Händler mit Blick auf den Tagesverlauf. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 18 auf 18.747 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 18.765 und das Tagestief bei 18.731 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.264 Kontrakte.

May 27, 2024 02:30 ET (06:30 GMT)

