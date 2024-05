DJ EUREX/Renten-Futures kaum verändert - Ifo könnte belasten

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert sind die deutschen Renten-Futures am Montag in den Handel gestartet. Der Umsatz ist eher gering, wegen des Börsenfeiertages in London fehlen die wichtigsten Bond-Händler. Auch in den USA ist Feiertag. Mit Spannung wird aber in Europa auf den Ifo-Index gewartet. Sollte auch er deutlich stärker ausfallen, dürfte Druck auf die Anleihen aufkommen.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 2 Ticks auf 130,08 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,21 Prozent und das Tagestief bei 130,05 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.126 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 2 Ticks auf 128,74 Prozent. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 116,21 Prozent.

DJG/mod/err

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2024 02:33 ET (06:33 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.