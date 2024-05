Von David Hanzl, Head of Wholesale - Asia Pacific, abrdn Ertragsgenerierende Vermögenswerte tragen dazu bei, Risiken zu mindern und Portfolios über Konjunkturzyklen hinweg widerstandsfähiger zu gestalten. Diversifizieren Sie über Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Multi-Asset-Anlagen hinweg mit Fonds, die in hochwertige Anlagen investieren und stabile Erträge erzielen. Von 1995 bis heute lag die kumulierte Inflationsrate in US-Dollar bei nahezu ...

