Die Xiaomi Aktie zeigte zu Beginn dieser Woche eine leichte Erholung und steht nun bei einem Kurs von 2,18 Euro, was einer Veränderung von 0,88 Prozent gegenüber der letzten Woche entspricht. Trotz eines beachtlichen Kursrückgangs von 8,7 Prozent in der vorangegangenen Woche, mit einem spezifischen Verlust von 2,4 Prozent am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...