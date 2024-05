© Foto: Arne Dedert/dpa



Inflationsdaten in den USA und Europa dürften die Märkte in den kommenden Tagen in Atem halten. Der wO-Wochenausblick von Marktexperte und Aktie-der-Woche-Chef Lars Wißler.Vergangene Woche ging es heiß her. Erst riefen die Notenbanker am Mittwoch Ängste vor weiteren Zinserhöhungen auf den Plan. Dann rettete Nvidia mal wieder die Welt und zog mit seinen guten Zahlen im Alleingang die amerikanischen Märkte auf neue Höchststände. Und dann reichte das nicht und gute Wirtschaftsdaten stellten Zinssenkungen weiter in Frage. Am Ende war Nvidia der einzige grüne Wert, der sich gegen den Rest stemmte. Man möchte meinen, dass gute Wirtschaftsdaten gut für die Aktienmärkte seien. Aber in einer Zeit, …