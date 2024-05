München (ots/PRNewswire) -Mit exklusiven Rabatten und interaktiven Angeboten bringt die Partnerschaft Sportbegeisterte noch näher mit der UEFA EURO 2024 zusammen.AliExpress ist der erste exklusive globale E-Commerce-Partner der UEFA EURO 2024 und hatte damit bereits im März spannende News zu verkündigen. Doch damit nicht genug! Der internationale Online-Einzelhandelsmarktplatz präsentierte heute offiziell seinen neuen, globalen Markenbotschafter - und das ist kein geringerer als David Beckham. Während auf dem Rasen bei der UEFA EURO 2024 hoffentlich viele Tore fallen, hilft Beckham den Fans mit AliExpress großartige "Angebote zu schießen".Als globale Sport- und Lifestyle-Ikone bringt David Beckham die AliExpress Kunden:innen in der heute gestarteten UEFA EURO 2024-Kampagne noch näher ans Geschehen. AliExpress bietet mit einer Reihe von interaktiven Spielen zahlreiche Möglichkeiten, exklusive Rabatte und zeitlich begrenzte Preise zu gewinnen - darunter auch Eintrittskarten für die UEFA EURO 2024 Spiele. Mit einem Investment in Millionenhöhe in Rabatte, Angebote und Gewinnspiele unterstreicht AliExpress seine Bestrebungen, das globale Einkaufserlebnis noch attraktiver zu gestalten. Zusätzlich haben teilnahmeberechtigte Neukund:innen die Chance, an exklusiven Verlosungen teilzunehmen, um sie auf der Plattform gebührend willkommen zu heißen.Im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft führt AliExpress vom 14. Juni bis zum 14. Juli eine innovative "Weniger ausgeben, mehr bekommen"-Promotion durch. Nach jedem Tor in allen Spielen werden zeitlich begrenzte Preise verlost. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen sich teilnahmeberechtigte Nutzer:innen lediglich in die AliExpress-App einloggen und ihr Smartphone schütteln, sobald der Ball im Netz landet.Hier (https://youtu.be/B7in0fh-QiM) geht's zum "Weniger ausgeben, mehr bekommen" TV-Spot, der heute erschienen ist.David Beckham, Markenbotschafter von AliExpress, sagt dazu: "Mit attraktiven Gewinnen bringt AliExpress die Fans in diesem Sommer noch näher an die Action auf dem Spielfeld der UEFA EURO 2024.""AliExpress freut sich, David Beckham als globalen Botschafter zum Start in den 'Sommer des Sports' begrüßen zu dürfen. Ganz egal, ob man selbst ein echter Fußballfan ist oder nicht - gewinnen macht Freude, ob auf dem Platz oder von zuhause aus. Und ich kann mir niemanden vorstellen, der besser zeigen könnte, wie einfach das während der UEFA EURO 2024 mit AliExpress ist", sagt Gary Topp, European Commercial Director, AliExpress.Kontinuierliches Engagement und Investitionen weltweitAliExpress investiert weiterhin in seinen Premium-Service AliExpress Choice, der den Verbraucher:innen eine große Auswahl, schnellen Versand und problemlose Rücksendungen* sowie zahlreiche Rabatte und Angebote während der UEFA EURO 2024 bietet.Die UEFA EURO 2024 findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli in zehn Austragungsstädten in ganz Deutschland statt, in denen 24 Nationalmannschaften gegeneinander antreten werden.*Bitte beachten Sie, dass diese Bedingungen nur unter Vorbehalt gelten. Weitere Informationen finden Sie in der AliExpress-App und auf der Website.Über AliExpressAliExpress (www.aliexpress.com) wurde 2010 gegründet und ist eine Business-to-Consumer (B2C) E-Commerce-Plattform, die es Verbraucher:innen weltweit ermöglicht, direkt bei Hersteller:innen und Händler:innen in China und auf der ganzen Welt einzukaufen. Neben der globalen englischsprachigen Version ist die AliExpress Plattform auch in 17 weiteren Sprachen verfügbar. AliExpress ist ein Unternehmen der Alibaba International Digital Commerce Group.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2422423/David_Beckham_x_AliExpress_20240527.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2422324/4727039/AliExpress_x_Euro_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/david-beckham-ist-globaler-aliexpress-botschafter-fur-die-uefa-euro-2024-302155905.htmlPressekontakt:BCW Germany,Patricia Kurowski,patricia.kurowski@bcw-global.comOriginal-Content von: AliExpress, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145686/5787448