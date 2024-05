Die deutschen Aktienbörsen haben sich in der vergangenen Woche schwankend präsentiert, wobei sich die Ausschläge überwiegend in engen Grenzen gehalten haben. Den Anlegern mangelte es an starken Impulsen. In Bezug auf das beherrschende Thema US-Geldpolitik kamen unterschiedliche Signale: Während besser als erwartet ausgefallene Konjunkturzahlen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...