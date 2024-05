DAX® startet fast unverändert. Anleger warten auf neue Impulse. Wallstreet heute geschlossen.

Der DAX® präsentiert sich zum Wochenstart wenig verändert. Die Aussicht auf länger hoch bleibende Zinsen in den USA treibt die Anleger derzeit um.



In Deutschland steht heute der Ifo-Geschäftsklimaindex im Fokus der Anleger. Die von Reuters befragten Experten erwarten einen weiteren Anstieg des Barometers, nachdem sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im April bereits den dritten Monat in Folge aufgehellt hatte. Sie war damit so gut wie seit fast einem Jahr nicht mehr. Jüngst verdichteten sich die Hinweise auf eine Frühjahrsbelebung, womit die Konjunktur mehr Fahrt aufnehmen dürfte.

Aus den USA ist heute kein Impuls zu erwarten. Die Wall Street bleibt wegen dem Feiertags Memorial Day geschlossen.