MÄRKTE EUROPA/Ruhiger Handelsstart - Ifo und Konjunktur im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Auf einen ruhigen Handelstag stellen sich Marktteilnehmer am Montag an Europas Börsen ein. Die Börsen haben fast unverändert eröffnet. Denn mit Großbritannien und den USA haben gleich die beiden wichtigsten Börsen geschlossen. Die endgültigen Börsenreaktionen auf vorgelegte Unternehmens- und Konjunkturdaten dürften daher erst am Dienstag erfolgen.

Der DAX klettert um 8 Punkte auf 18.701 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zeigt sich wenig verändert bei 5.035 Zählern.

Konjunktur im Fokus - Hoffen auf guten Ifo-Index

Der Tag steht im Fokus der Konjunktur: So kommen gute Nachrichten aus China, wo die Industriegewinne im April um 4,0 Prozent zum Vorjahr gestiegen sind. Dies spricht für eine Belebung der globalen Wirtschaft.

In Deutschland steht der Ifo-Index an. Nach dem kräftigen Anstieg des deutschen Einkaufsmanager-Index (PMI) in der vergangenen Woche wird auch hier mit einer deutlichen Belebung gerechnet. Die Konsensprognosen eines Anstiegs auf nur 90,5 im Mai nach 89,4 im Vormonat halten Händler für zu schwach.

Im Fokus sehen Marktteilnehmer diesmal die ganze Woche die Bond-Märkte stehen: Sie würden wegen der starken Wirtschaftsdaten mit Argusaugen auf die 10-jährigen US-Treasuries blicken, die am Freitag schon einen Anlauf auf die 4,50-Prozent-Marke gestartet hatten. Entscheidend sind nun die Inflationsdaten, die im Wochenverlauf anstehen; die US-Daten kommen am Freitag. Hier sollten sich Freunde der Zinssenkung aber eher Sorgen machen: Denn die Auftragseingänge der US-Industrie am Freitag stiegen zum dritten Mal in Folge an.

Alstom mit Kapitalerhöhung

Ruhig zeigen sich nicht nur die Gesamtmärkte, sondern auch die einzelnen Sektoren: Der Spitzenreiter Öl & Gas legt 0,3 Prozent zu, der Verlierer Tech-Werte notiert 0,3 Prozent leichter.

Mit erhöhter Volatilität in den Aktien von Alstom rechnen Händler in den kommenden Tagen. Grund ist die Kapitalerhöhung von rund 1 Milliarde Euro und dem beginnenden Bezugsrechtshandel. Aktuell zeigen sich Alstom-Aktien inklusive Bezugsrecht unverändert, ohne das Recht rund 6 Prozent tiefer. Das entspricht etwa dem Umtauschverhältnis: Für 5 alte Aktien erhalten Anleger eine neue Aktie zu 13,00 Euro.

Rund 74 Prozent im Plus zeigen sich Adler Group, nachdem die Umstrukturierung ihrer Schulden gelungen ist. Allerdings gehen 75 Prozent der Stimmrechte der Aktien künftig an die Anleihegläubiger. In der Spitze hatte sich der Micro Cap am Morgen sogar mehr als verdoppelt. Aktuell ist sie 0,293 Euro wert.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.038,66 +0,1% 3,25 +11,4% Stoxx-50 4.497,76 +0,0% 1,10 +9,9% DAX 18.718,50 +0,1% 25,13 +11,7% MDAX 27.197,03 +0,3% 72,79 +0,2% TecDAX 3.438,08 +0,0% 0,71 +3,0% SDAX 15.172,97 +0,0% 4,53 +8,7% FTSE FEIERTAG CAC 8.094,90 -0,0% -0,07 +7,3% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,58 -0,00 +0,01 US-Zehnjahresrendite 4,47 0 +0,59 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:54 Uhr Do, 17:16 Uhr % YTD EUR/USD 1,0850 +0,0% 1,0850 1,0830 -1,8% EUR/JPY 170,20 -0,0% 170,15 170,08 +9,4% EUR/CHF 0,9929 +0,1% 0,9926 0,9899 +7,0% EUR/GBP 0,8513 -0,0% 0,8514 0,8517 -1,9% USD/JPY 156,87 -0,0% 156,82 157,04 +11,4% GBP/USD 1,2745 +0,1% 1,2744 1,2715 +0,2% USD/CNH (Offshore) 7,2570 -0,1% 7,2570 7,2569 +1,9% Bitcoin BTC/USD 68.404,20 -0,1% 68.415,01 68.112,62 +57,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,87 77,72 +0,2% +0,15 +7,4% Brent/ICE 82,27 82,12 +0,2% +0,15 +7,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,67 33,97 +2,1% +0,70 -11,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.341,22 2.334,00 +0,3% +7,22 +13,5% Silber (Spot) 30,79 30,36 +1,4% +0,44 +29,5% Platin (Spot) 1.051,69 1.029,05 +2,2% +22,64 +6,0% Kupfer-Future 4,77 4,75 +0,4% +0,02 +21,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

