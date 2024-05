München - Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist im Mai leicht auf 89,3 Punkte gesunken. Das teilte das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München am Montag mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

