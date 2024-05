BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland stellt weitere 60 Millionen Euro humanitäre Hilfe für die Ukraine bereit. Diese sei insbesondere für den Osten der Ukraine gedacht, sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Montag bei einem Treffen mit ihren EU-Amtskollegen in Brüssel. "Denn im Osten der Ukraine ist es nach wie vor so: Es fehlt an allem. Unter der russischen Terrorbesetzung leiden die Menschen seit mehr als zweieinhalb Jahren", sagte die Grünen-Politikerin weiter. Gemeinsam mit den internationalen Akteuren versuche die Bundesregierung, die humanitäre Hilfe dorthin zu bekommen.

Angesichts der jüngsten russischen Angriffe sagte Baerbock, die volle Unterstützung der Ukraine sei in diesen Zeiten umso wichtiger. Um den Frieden sichern zu können, brauche es die Unterstützung der Ukraine in allen Dimensionen./rdz/DP/jha