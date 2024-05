Geisenheim/Rheingau (ots) -Ein guter Coenzym-Q10-Status ist Voraussetzung für die Energieversorgung der Muskelzellen und damit der Leistungsfähigkeit des Herzens. Mit zunehmendem Alter nimmt die körpereigene Produktion von Q10 jedoch kontinuierlich ab. Eine Q10-Supplementierung kann daher für ältere Menschen aber auch für Sportler sinnvoll sein. Problem: Q10 ist fettlöslich und schlecht bioverfügbar. Dr. Wolz bringt jetzt mit seinen 'Cardio Protect Q10 Herzkapseln (https://www.wolz.de/produkte/herz-kreislauf/cardio-protect-q10-herzkapseln-dr-wolz)' ein hoch bioverfügbares Q10-Präparat heraus.Das Prinzip: die fettlöslichen Q10-Moleküle werden in einem Ring von Glucosemolekülen - den sogenannten Cyclodextrinen - eingebettet, und zwar so, dass sich eine hydrophile (wasserliebende) Außenseite und in ihrem Inneren ein lipophiler, also fettfreundlicher Hohlraum ergeben. In diesem Hohlraum hält sich das Q10-Molekül auf, bis es im Darm angelangt ist. Dort wird es von den Cyclodextrinmolekülen einzeln zur Darmwand transportiert, wo es gut aufgenommen werden kann. Auf diese Weise wird die Bioverfügbarkeit des Q10-Komplexes um das 18-fache höher als bei herkömmlichen Q10-Präparaten.Zusätzlich enthalten die Cardio Protect Q10 Herzkapseln auch die Sekundären Pflanzenstoffe Resveratrol und OPC aus der Gruppe der Polyphenole, die laut Studien positive Effekte auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit haben. Resveratrol kommt in der Schale und OPC in den Kernen von roten Trauben vor. Der Resveratrol-Gehalt von einer Kapsel Cardio Protect Q10 Herzkapseln entspricht dem Gehalt von circa einer Flasche Rotwein oder 1 kg roten Trauben.Ergänzt durch wichtige "Herz-Vitamine"Die Rezeptur wird durch Vitamine komplettiert, die für die Herzgesundheit von Bedeutung sind. So trägt Vitamin B1 (Thiamin) zu einer normalen Herzfunktion bei. Eine Herzschwäche geht oft mit einem Thiamin-Mangel einher. Vitamin B6 und Vitamin B12 tragen zur normalen Bildung roter Blutkörperchen bei. Folsäure trägt zu einem normalen Homocystein-Stoffwechsel sowie einer normalen Blutbildung bei. Darüber hinaus ist Vitamin D3 enthalten, weil die körpereigene Bildung von Vitamin D ebenfalls durch Statine gehemmt werden kann. Zudem trägt Vitamin D zur Erhaltung einer normalen Muskelfunktion - und damit auch des Herzmuskels - bei und ist ein natürlicher Gegenspieler des Parathormons, einem wichtigen Risikofaktor für Bluthochdruck oder Herzinsuffizienz.Darum ist Q10 so wichtig fürs HerzQ10 ist eine wichtiger Mikronährstoff: In seiner oxidierten Form Ubichinon ist Q10 ein essenzieller Bestandteil der Atmungskette in den Mitochondrien und damit der Energiegewinnung. In seiner reduzierten Form Ubichinol ist es Teil der antioxidativen Schutzsysteme des Körpers. Nur ein kleiner Teil des Q10-Bedarfs (ca. 1-3mg) wird über die Ernährung gedeckt, der überwiegende Teil des Q10 produziert der Körper in der Leber selbst. Aber bereits ab dem Alter von 25 Jahren sinkt der Q10-Spiegel im Körper. So ist der Q10-Spiegel im Herzgewebe eines 40jährigen rund 32 Prozent und bei einem 80jährigen sogar um rund 57 Prozent niedriger als bei einem 20jährigen. Da das Herz eine hohe Energiemenge benötigt ist der Bedarf des Herzens an Q10 besonders hoch. Ein schwaches Herzen wird in der Regel mit einem niedrigen Q10-Spiegel assoziiert. Da auch Stress und körperliche Belastungen wie Sport mit einem hohen Energieverbrauch einhergehen, kann auch für diese Zielgruppe eine Supplementierung mit Q10 sinnvoll sein.Auch bei Statin-Einnahme ist Q10 sinnvollBei einem hohen Cholesterinspiegel werden meist Medikamente aus der Gruppe der Statine verschrieben, die das Enzym HMG-CoA-Reduktase, das für die Produktion von Cholesterin notwendig ist. Allerdings ist dieses blockierte Enzym auch der Ausgangsstoffe für die Synthese von Coenzym Q10 - und Vitamin D. Daher ist bei Patienten, die Statine nehmen, eine Supplementierung mit Q10 und Vitamin D sinnvoll.Das Präparat Cardio Protect Q10 Herzkapseln (https://www.wolz.de/produkte/herz-kreislauf/cardio-protect-q10-herzkapseln-dr-wolz) ist in Reformhäusern und Apotheken (40 Kapseln für 24,95 EUR PZN 18084670) oder im Dr. Wolz Online-Shop unter www.wolz.de erhältlich. Das Präparat ist glutenfrei und frei von Gelatine, Laktose und Farbstoffen.Über Dr. WolzDie Dr. Wolz Zell GmbH mit Sitz in Geisenheim/Rheingau entwickelt und produziert seit über 50 Jahren hochwirksame Präparate zur Nahrungsergänzung. Die Wirksamkeit der Präparate beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung in Verbindung mit dem Einsatz innovativer Technologie und ist durch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegt. 