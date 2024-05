Tesla musste schon Stellen streichen, Rivian ebenso - und nun ist Lucid an der Reihe: Der US-Hersteller luxuriöser Elektroautos hat in einer Börsenmitteilung bekanntgegeben, dass er 400 Arbeitsplätze streicht. Sechs Prozent der Beschäftigten in den USA sind betroffen. Der Abbau der Arbeitsplätze soll bis Ende des dritten Quartals abgeschlossen sein. Die Kosten dafür beziffert Lucid auf 21 bis 25 Millionen Dollar, die u.a. für Abfindungen, Gesundheitsleistungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...