Die US-Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) hat die Niederlage bei der Abstimmung zur gewerkschaftlichen Organisation in zwei Mercedes-Werken in Alabama nicht akzeptiert. Stattdessen will die UAW die Abstimmung wiederholen lassen und hat einen entsprechenden Antrag bei der US-Arbeitsrechtsbehörde gestellt. Bei den Anlegern kommt dies nicht gut an.Konkret wirft die Gewerkschaft dem Autobauer Mercedes-Benz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...