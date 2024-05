EQS Stimmrechtsmitteilung: Mister Spex SE

Mister Spex SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



27.05.2024

Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 2 WpHG i.V.m. § 40 Abs. 1 WpHG Herr Dominik Pascal Benner, Wiesbaden, hat uns am 24. Mai 2024 folgende Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 WpHG zukommen lassen: "Ich nehme Bezug auf meine Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 33 ff. WpHG, mit der ich Ihnen am 16. Mai 2024 mitgeteilt hatte, dass mein Stimmrechtsanteil an Ihrer Gesellschaft die Schwelle von 10 % überschritten und zu diesem Tag 10,50 % (3.680.472 Stimmrechte) betragen hat. Ergänzend dazu teile ich Ihnen gemäß § 43 Abs. 1 WpHG Folgendes mit: Die Investition hinsichtlich des Erwerbs der Stimmrechte an der Mister Spex SE dient der Umsetzung strategischer Ziele. Es ist beabsichtigt, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der Mister Spex SE durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. Ich strebe an, Einfluss auf die Besetzung der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane der Mister Spex SE zu nehmen. Ich strebe keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Mister Spex SE an, insbesondere nicht im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung. Der Erwerb der Stimmrechte erfolgte durch die The Platform Group AG, deren mittelbarer Mehrheitsaktionär ich bin, durch Ausgabe neuer Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung sowie Abschluss eines Poolvertrags."



