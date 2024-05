Original-Research: MS Industrie AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG



Unternehmen: MS Industrie AG

ISIN: DE0005855183



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 27.05.2024

Kursziel: 2,40 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck (CESGA)



MS Industrie kann erwarteten Erlösrückgang weitgehend durch Effizienzsteigerungen kompensieren



MS Industrie hat vergangene Woche die Mitteilung zum ersten Quartal 2024 vorgelegt und dabei wie angekündigt die Umstellung des Reportings auf HGB vorgenommen.



[Tabelle]



Erlösrückgang im Rahmen der Guidance, operatives Ergebnis weitgehend stabil: Die Konzernerlöse reduzierten sich laut Unternehmen 'nahezu exakt entsprechend den Erwartungen' um 11,5% yoy auf 54,1 Mio. EUR. Dabei wies das Segment XTEC einen Rückgang um 5,9% yoy auf, während im Bereich Ultrasonic der Umsatz aufgrund der Verschiebung von Auslieferungen in Q2 um 24,8% yoy sank. Insgesamt entfielen rund 75% des Umsatzes auf XTEC (ca. 40,5 Mio. EUR) und ca. 25% auf Ultrasonic (ca. 13,5 Mio. EUR). Der Auftragsbestand lag mit in Summe 121 Mio. EUR per Ende März bei XTEC ca. 7% und bei Ultrasonic ca. 6% unter dem Wert zum Jahresende 2023 sowie knapp 18% unter Vorjahr. Für das Gesamtjahr 2024 avisierte der Vorstand aufgrund der Zurückhaltung von LKW-Großkunden nach wie vor einen um ca. 10% niedrigeren Konzernerlös i.H.v. rund 225 Mio. EUR. Dazu dürfte XTEC rund 147 Mio. EUR (-13% yoy) und Ultrasonic ca. 78 Mio. EUR (+/-0%) beisteuern (MONe). Ergebnisseitig wurde trotz des Erlösrückgangs ein EBITDA auf Vorjahresniveau von 4,6 Mio. EUR erzielt, was auf Produktmix- und Automatisierungseffekte zurückzuführen ist. Letztere spiegeln sich u.a. in einer per Ende März auf 787 reduzierten Zahl der Mitarbeiter wider ( 2023: 826 Mitarbeiter). Das EBIT lag mit 2,1 Mio. EUR nur leicht unter Vorjahr (2,3 Mio. EUR), angesichts höherer Zinsaufwendungen ging die Schere beim Nettoergebnis von 0,6 Mio. EUR (Vj.: 1,1 Mio. EUR) aber etwas weiter auseinander. Insgesamt gibt das Zahlenwerk u.E. keinen Anlass, an der Ergebnis-Guidance des Vorstands zu zweifeln, die weiterhin ein leicht steigendes operatives Ergebnis sowie einen Jahresüberschuss auf Vorjahresniveau in Aussicht stellt. So sollten die Kosteneinparungen bei XTEC mit Abschluss der Automatisierung in Trossingen ab Juni weiter zunehmen und steigende Deckungsbeiträge aus Ultrasonic (insb. in Q2) die Profitabilität insgesamt stützen.



Vorlage einer HGB-Bilanz steht aus: Wie für Q1 üblich wurde noch keine Zwischenbilanz vorgelegt, sodass wir unser Modell mit H1 (nach HGB) anpassen. Zu erwarten ist ein wesentlicher (nicht-cashwirksamer) Bilanzeffekt, da die nach IFRS 16 zu passivierenden künftigen Verpflichtungen aus Immobilienmietverträgen nicht mehr einschlägig sind. Somit sollte sich die Verschuldung auf Basis der neuen Bilanzzahlen um über 15 Mio. EUR verringern (ca. 7,5% der Bilanzsumme bzw. 18% der Nettoverschuldung zum 31.12.2023).



Fazit: Der Jahresstart lag im Rahmen unserer Erwartungen und zeigt, dass MS Industrie den erwarteten Erlösrückgang weitgehend durch Effizienzsteigerungen kompensieren kann. Wir bestätigen unser Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 2,40 EUR.







