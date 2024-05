Gerade das Geschäft in China hat deutschen Autobauern wie BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen zuletzt Kopfzerbrechen bereitet. Kann sich eine Aktie in dem Umfeld besser behaupten? 2024 dürfte für deutsche Autoaktien ein schwieriges Jahr werden. Der Transformationsprozess hin zur E-Mobilität zieht sich noch hin und das schwierige China-Geschäft, in das deutsche Autobauer wie BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen stark involviert sind, machte zuletzt auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...