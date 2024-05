Der deutsche Aktienmarkt hat zu Wochenbeginn etwas zugelegt. Dabei war der Handel zunächst sehr ruhig, womit sich die Feiertage in Großbritannien und den USA bemerkbar machten. Das leicht unter den Erwartungen liegende Ifo-Geschäftsklima belastete nicht. So stieg der DAX in der ersten Stunde um 0,2 Prozent auf 18.727 Punkte.Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbanken hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...