Nach drei Verbesserungen in Folge legt das wichtige Barometer zur Einschätzung der Geschäftslage im Mai mit 89,3 (April: 89,3) Punkten eine Pause ein. Doch zumindest die Geschäftserwartungen für die kommenden sechs Monate steigen weiter. Der DAX zeigt sich am Montag wenig verändert. Börsianer hatten eine weitere Verbesserung des Ifo-Index erwartet. "Die deutsche Wirtschaft arbeitet sich schrittweise aus der Krise heraus", kommentierte das Ifo-Institut die am Montag Vormittag veröffentlichten Daten. ...

