Anywhere Solar aus Österreich hat ein Agri-PV-System mit zweiachsiger Nachführung entwickelt. Stehen die PV-Modultische in horizontaler Position, können Fahrzeuge von bis zu 4,3 Metern Höhe darunter durchfahren. Das Beratungsunternehmen Fischer & Consorten Kft. stellt gemeinsam mit dem Produktentwickler Anywhere Solar GmbH auf der Intersolar-Messe ein Agri-PV-System mit zweiachsiger Nachführung vor. "Die Anlage verfügt über modernste Sensorik und Steuerung und ist darauf ausgelegt, den besten Gesamtertrag ...

