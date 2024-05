NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag leicht gestiegen. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 82,53 US-Dollar. Das waren 41 Cent mehr als am Freitagabend. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 42 Cent auf 78,14 Dollar.

Der Handel am Ölmarkt verlief zum Wochenstart in ruhigen Bahnen. Wegen Feiertagen ruht der Handel in den USA und Großbritannien überwiegend. Etwas gestützt wurden die Ölpreise durch einen schwächeren Dollar-Kurs. Rohöl wird in Dollar gehandelt. Ein schwächerer Dollar mach Rohöl für Käufer aus anderen Währungsräumen günstiger. Dies stützt die Nachfrage.

Marktteilnehmer blicken vor allem auf ein Ereignis am Ende der Woche. Dann trifft sich der große Förderverbund Opec+, um über seine Ausrichtung zu beraten. Es wird weitgehend mit einer Bestätigung des aktuellen Kurses gerechnet, der durch ein deutlich geringeres Angebot geprägt ist. Damit sollen die Erdölpreise auf erhöhtem Niveau gehalten werden. Der Verbund wird durch die besonders großen Produzenten Saudi-Arabien und Russland angeführt./jsl/bgf/jha/