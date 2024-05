Hoffnung auf anstehende Zinssenkung steigt

Werbung







In der kommenden Woche steht die nächste wichtige geldpolitische Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Die Märkte rechnen vermehrt mit einer baldigen Senkung des Leitzinses.



Noch im Sommer 2022 verzeichnete die Inflation einen rasanten Anstieg und die Europäische Zentralbank war eine der letzten großen Notenbanken, die mit einer Zinserhöhung reagierte. Rund zwei Jahre später könnte sich das Blatt nun wenden, denn die EZB könnte Geldinstituten wie der FED und der Bank of England mit einer Zinssenkung zuvorkommen. Am 6. Juni steht das nächste EZB-Ratstreffen aus und Investoren rechnen mit einer Senkung der Leitzinsen für Einlagen um 0,25 Prozentpunkte. Befeuert werden die Hoffnungen durch den Chefsvolkswirt der EZB Philip Lane, der in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der Financial Times betonte, dass die Anzeichen dafürsprechen, "Restriktionen" abzubauen, solange es keine großen Überraschungen gibt. Zuletzt ist die Inflation auf ein Niveau von 2,4 Prozent gefallen und nährt sich somit dem Zwei-Prozent-Ziel in der Eurozone der Zentralbank an.









Der Ausblick auf die Börsenwoche



Der Ausblick auf die Börsenwoche

Welche Termine diese Woche kein/e Anleger/in verpassen sollte, lesen Sie im HSBC-Wochenausblick.









Quelle: HSBC