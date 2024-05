Die meistgehandelten Produkte: DAX® im Fokus der Anleger:innen

Zum Wochenbeginn zeigen sich die DAX®-Investoren zurückhaltend. Am Montagvormittag verzeichnet der deutsche Leitindex einen leichten Anstieg auf 18.730 Punkte. Die Handelsvolumina bleiben weiterhin niedrig, ähnlich wie in der letzten Woche. Aufgrund des Memorial Day in den USA bleiben die dortigen Märkte geschlossen, was am Nachmittag kaum neue Impulse erwarten lässt.

Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten waren zwei Short-Produkte auf den DAX® und eins auf den S&P500. Bei den klassischen Optionsscheinen positionierten sich die Anleger:innen mit Call-Produkten auf Ross Stores, ASML Holding, SAP, Deutsche Börse und dem DAX®. Ross Stores meldete im ersten Quartal einen Gewinn von 1,46 Dollar pro Aktie bei einem Nettogewinn von 488 Millionen Dollar. Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar, wobei der vergleichbare Umsatz um 3 Prozent höher lag als im Vorjahr, was Anleger:innen zum Einstieg motivierte. Bei den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen standen heute Rheinmetall, NVIDIA, Sony, Volkswagen und LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton hoch im Kurs. Volkswagen erzielte 2023 Rekordwerte bei Umsatz und Gewinn. Für das kommende Jahr erwartet der Konzern eine Umsatzsteigerung von bis zu fünf Prozent und eine Mindestmarge von sieben Prozent, was einem zusätzlichen Gewinn von etwa zwei Milliarden Euro entsprechen würde. Trader:innen glauben an den Erfolg und fragten Faktor-Long-Produkte nach.

Am Freitag wird in den USA der neue Index der persönlichen Konsumausgaben (PCE) veröffentlicht, der als bevorzugtes Inflationsmaß der Federal Reserve gilt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HD1D4M 10,66 18725,06 Punkte 19773,236856 Punkte 17,10 Open End Coinbase Global Inc. Call HD2RPT 7,2 237,65 USD 159,038598 USD 3,18 Open End DAX ® Call HD3DN0 2,45 18725,50 Punkte 18502,500989 Punkte 80,86 Open End S&P500 Index Put HD1BE5 2,97 5305,87 Punkte 5624,138729 Punkte 16,46 Open End DAX ® Put HC6PAX 3,97 18727,00 Punkte 19111,875933 Punkte 45,36 Open End

Quelle:onemarkets by UniCredit; Stand: 27.05.2024; 10:00 Uhr

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Ross Stores Inc. Call HC4993 1,13 142,13 USD 150,00 USD 14,63 15.01.2025 ASML Holding Call HC7J7Z 8,31 879,40 EUR 1000,00 EUR 10,66 18.06.2025 SAP SE Call HC7NVW 1,98 179,72 EUR 180,00 EUR 9,12 18.06.2025 DAX ® Call HD4PJ6 1,99 18716,00 Punkte 18700,00 Punkte 204,29 11.06.2024 Deutsche Börse AG Call HC1VXS 0,037 183,73 EUR 195,00 EUR 635,69 19.06.2024

Quelle:onemarkets by UniCredit; Stand: 27.05.2024; 10:24 Uhr

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Long HC4BYQ 53,18 534,20 EUR 354,175636 EUR 3 Open End NVIDIA Corp. Long HD3M3Y 5,98 1064,69 USD 968,718605 USD 11 Open End Sony Group Corp. Long HD36WB 3,7 80,31 USD 70,310981 USD 8 Open End Volkswagen AG Long HC2887 5,6 119,53 EUR 88,904722 EUR 4 Open End LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Long HC19QF 8,96 753,20 EUR 500,40574 EUR 3 Open End

Quelle:onemarkets by UniCredit; Stand: 27.05.2024; 10:32 Uhr

