Wien (www.anleihencheck.de) - Der im historischen Mittel meist sehr positive Monat April erwies sich diesmal als schwierig, sowohl für die Aktien- als auch die Anleihemärkte, so die Experten von Raiffeisen Capital Management.Neuerlich robustes Wirtschaftswachstum in den USA und negative Überraschungen nach oben bei der Inflationsentwicklung hätten die Befürchtungen geschürt, dass etwaige Zinssenkungen in den USA noch weiter nach hinten verschoben werden könnten. Hinzugekommen seien weiter eskalierende Spannungen im Mittleren Osten. ...

