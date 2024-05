Linz (www.anleihencheck.de) - Die zuletzt veröffentlichten Einkaufsmanagerindices hinterlassen, trotz der Enttäuschung des französischen Servicesektors, in der Eurozone einen positiven Eindruck, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nichtsdestotrotz würden die Zinssenkungserwartungen seitens der EZB für Juni unverändert bleiben. Kommenden Monat werde nach wie vor mit einem Zinssenkungsschritt von 25 BP gerechnet, was auch EZB-Vertreter als vernünftig bezeichnen würden. Eine Zinssenkung seitens der EZB gelte als so gut wie sicher. Im Gegensatz dazu schiebe sich diese Erwartung für die USA weiter nach hinten. Der Euro könne sich trotz der verschobenen Zinssenkungserwartung seitens der FED erholen und notiere derzeit auf einem Niveau von 1,0850. (27.05.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...