Der Schlussspurt beginnt: Noch knapp 60 Tage, dann beginnen die 33. Olympischen Sommerspiele in Paris Nicht nur Sportfans fiebern diesem Tag entgegen, auch Frankreich-Begeisterte nutzen diese Gelegenheit, um die feierliche Stimmung in Paris live mitzuerleben. Aber was müssen Besucher in der französischen Hauptstadt beachten? Macht eine Reise auch ohne Tickets Sinn? Und wo gibt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...