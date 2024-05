FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag zum US-Dollar wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung notierte am Mittag bei 1,0859 Dollar und damit in etwa so hoch wie kurz vor dem Wochenende. Zwischenzeitliche bescheidende Gewinne gab der Euro zum Teil wieder ab. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0840 Dollar festgelegt. Insgesamt herrschte an den großen Handelsplätzen USA und Großbritannien wegen Feiertagen Ruhe. Der Dollar gab zu allen anderen wichtigen Währungen nach.

Zu Beginn der Woche richtete sich die Aufmerksamkeit auf das Münchner Ifo-Institut, das sein monatliches Geschäftsklima veröffentlichte. Demnach hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im Mai nach drei Anstiegen in Folge unter dem Strich nicht verändert. Der Ifo-Index lag stabil bei 89,3 Punkten, während Analysten einen Zuwachs auf im Schnitt 90,4 Punkte erwartet hatten. "Die deutsche Wirtschaft arbeitet sich schrittweise aus der Krise heraus", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Auch Marktbeobachter blickten trotz der überraschenden Stagnation recht zuversichtlich in die Zukunft. "Der Ifo-Index zeichnet weiterhin ein konstruktives Bild für die deutsche Konjunktur", schrieb Chefvolkswirt Martin Moryson von der Fondsgesellschaft DWS. So habe sich in der Industrie die Stimmung deutlich verbessert, und zwar sowohl in der Einschätzung der aktuellen Lage als auch bezüglich der weiteren Aussichten./la/jsl/jha/