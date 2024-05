Die Experten von J.P. Morgan sehen in diesem Markt einen aussichtsreichen Wachstumstreiber, bei dem sich auch ein Investment für Anleger lohnen könnte. Ist es jetzt an der Zeit, hier zu investieren, bevor die Rallye richtig losgeht? Der nächste große Wachstumsmarkt? Das sagen schon länger einige Analysten über Indien. Diesem Konsens hat sich nun auch die Investmentbank J.P. Morgan angeschlossen. Doch lohnt es sich wirklich in den Markt zu investieren? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...