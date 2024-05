München (ots) -Die Gäste:Volker Wissing, FDP(Bundesverkehrsminister)Sigmar Gabriel, SPD(Bundesaußenminister a.D. und Vizekanzler a.D.)Vitali Klitschko (Bürgermeister von Kiew)Tina Hassel (ARD-Hauptstadtstudio)Gregor Peter Schmitz (Stern)Susanne Gaschke (Neue Zürcher Zeitung)Wann fährt die Bahn wieder pünktlich? Wie gelingt die Verkehrswende?Im Studio der Bundesminister für Digitales und Verkehr Volker Wissing (FDP).Russlands Offensive in der Ukraine und die Rolle Deutschlands in EuropaIm Gespräch der ehemalige Bundesaußenminister und SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel und - zugeschaltet - der Bürgermeister von Kiew Vitali Klitschko.Es kommentieren: Die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios Tina Hassel, der Chefredakteur des Stern Gregor Peter Schmitz und die Autorin der Neuen Zürcher Zeitung Susanne Gaschke."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5788105