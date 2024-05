Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Analysten der Nord LB gehen davon aus, dass der EZB-Rat am 6. Juni etwas Historisches vollziehen wird: Die erste Zinssenkung vor der FED.Die Analysten würden erwarten, dass bei allen drei Zielgrößen um je 25 Bp gesenkt werde - und im Juli pausiere. Ihrer Einschätzung nach sollte der EZB-Rat danach diskutieren: Nicht, ob 2024 erneut Zinsen gesenkt würden, sondern wie oft. Mit Spannung blicken die Analysten der Nord LB ohnehin auf alle Sitzungen mit neuen "staff projections". Die hätten sich bereits Ende 2023 prognostisch für recht wenige Zinsschritte in 2024 entschieden und auch zu bedenken gegeben, dass zu schnelle Senkungen eher schaden könnten. Der wahrscheinlichste Fahrplan enthalte höchstens drei Senkungen in 2024, nämlich im Juni, September und Dezember. Dies wäre folglich stets zu den jeweils neuen "staff projections". Es hätte etwas Abwechslungsreiches: Eine Sitzung runter, eine Sitzung Pause - und dann wieder von vorne. 2025 sei derzeit für die Analysten noch eine Black Box, da der erste Schritt der Senkungen erst einmal getan werden müsse. Dann sähen sie weiter - und klarer. Dafür dürfe die EZB am 6. Juni keine Angst vor der eigenen Courage haben, bitte! (27.05.2024/alc/a/a) ...

