Coco Rocha, Burak Özdemir, Lena Situations, Alexandre Maras, Hyram, Sasha Ray sind unter den Preisträgern der WIBA Awards 2024

Die sechste jährlich stattfindende Verleihung der WIBA Awards für Social-Media-Persönlichkeiten, die die Welt verändern möchten, fand am 24. Mai 2024 während der Filmfestspiele in Cannes im legendären Hotel Martinez statt. Bei der Veranstaltung waren Hunderte von Top-Autoren aus aller Welt zugegen, die für die viralsten Momente des Jahres verantwortlich zeichnen. Der Abend bestand aus einem Cocktailempfang, einem Galadinner und der eigentlichen Preisverleihung mit einem besonderen Auftritt von Sonique.

Bei der Veranstaltung wurden internationale Berühmtheiten und außergewöhnliche Persönlichkeiten wie beispielsweise Coco Rocha, Lena Mahfouf (Situations), Alexandre Maras, Hyram und Sasha Ray ausgezeichnet. Der Grand Prix WIBA Titel 2024 ging an Burak Özdemir, einen türkischen Koch und Gastronom mit mehr als 129 Millionen Followern in den sozialen Medien.

Die Verleihung der WIBA Awards wurde von der World Influencers Association (WIBA) mit Sitz in Monaco veranstaltet. Es handelt sich um die ersten und einzigen internationalen Auszeichnungen, mit denen die Arbeit von Social Media-Persönlichkeiten in unterschiedlichen Kategorien gewürdigt wird.

Die Gewinner der WIBA Awards sind weltweit führende Influencer wie Maye Musk, Richard Orlinski, Khaby Lame, Nusret Gökçe, Nikkie Tutorials, Gianluca Vacchi, Foodgod, Kat Graham, Kelly Rutherford, Ellen Von Unwerth und viele andere.

Bei den WIBA Awards werden die wichtigsten sozialen Anliegen beleuchtet, die Stimmen verschiedener Influencer gestärkt, die Zusammenarbeit gefördert und das Gefühl einer globalen Gemeinschaft von Gleichgesinnten gestärkt. Die durchschnittliche Reichweite der WIBA Awards lag bei über 200 Millionen Seitenaufrufen.

Preisträger der WIBA Awards 2024

Burak Özdemir: Grand Prix

Coco Rocha: Fashion Model Business Icon Women Empowerment Advocate

Lena Situations: Motivation Encouragement Lifestyle Influencer

Alexandre Maras: Most Influential Journalist in Social Media 2024

Hyram: Best Influential Skincare Expert

Mohamed Cheikh: French Contest Winners

Reem Khabbazeh: Most Influential Social Personality of Middle East

Lee Levi: Influential Actress in Social Media

Maxim Ivanchuk: Best Aesthetic Medicine Influencer

Esteriore Brothers: Best Entertainment Influencers

Max Mariola: Best Food Influencer

Sasha Ray: Fashion Lifestyle Influencer

Jeff Hamilton: Influential Celebrity Fashion Artist

Pietro Checchi: New Name of Italian Tiktok

Marcello D'Onofrio: Empowerment Celebrities Management Leader

Nadine Mirada: European Model Influencer

Daniel Asante: Social Media Model Influencer

Alex Tom: Best Education Influencers

Elena Hazinah: Best Beauty Influencer

Angelina Usanova: Social Activity Philanthropy Influencer

Francine Ehlke: Best Latin America Influencer

Youmna Khoury: Influential Beauty Business Leader

Urvashi Rautela: Influential Indian Star

