Die FPT Corporation (FPT) hat in Zusammenarbeit mit MEDEF International, Business France, der französischen Industrie- und Handelskammer (French Chamber of Commerce and Industry in Vietnam, CCIFV) und den französischen Außenhandelsberatern (Centralised Clearance at Export, CCE) kürzlich das Wirtschaftsforum Frankreich-Vietnam in Paris ausgerichtet. Die Veranstaltung, bei der führende Wirtschaftsvertreter und Technologieexperten zusammenkamen, behandelte Themen, deren Ziel die Beschleunigung der wirtschaftlichen Dynamik zwischen Vietnam und Frankreich ist und die auf die Kernindustrien beider Seiten abzielen, wie zum Beispiel Luft- und Raumfahrt, Automobilbau, Fertigung, Energie und Gesundheitswesen.

The event was attended by the Vietnamese Ambassador to France, Dinh Toan Thang, Business France, MEDEF International, CCI France Vietnam, French Foreign Trade Advisors, and over 100 high-level government officials, business leaders, and tech experts. (Photo: Business Wire)

"Vietnam gehört zu den wichtigsten Wirtschaftspartnern Frankreichs in Südostasien und bedient eine Vielzahl von Sektoren. Vor allem die Importe vietnamesischer Spezialprodukte aus den Bereichen Elektronik und Textil nehmen stetig zu. In Bezug auf Investitionen ist Frankreich der zweitgrößte europäische (EU) Investor in Vietnam und schafft 50.000 Arbeitsplätze in diesem Markt. Im Jahr 2023 unterstützte Business France darüber hinaus neun vietnamesische Investitionsprojekte in Frankreich", sagte Laurent Saint-Martin, CEO von Business France.

Auf dem Wirtschaftsforum, an dem Podiumsteilnehmer aus globalen Unternehmen und Organisationen wie beispielsweise NVIDIA, FPT, Egis, Thales, Oerlikon, Valeo und OPmobility teilnahmen, erhielten die Zuhörer die neuesten Informationen zu Technologien der nächsten Generation und zu den sozioökonomischen Perspektiven des Landes. Zu den Hauptthemen gehörten die wirtschaftliche Attraktivität Frankreichs und Vietnams, Vietnams Dynamik als globaler Digital- und Investitionsstandort, ethische Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz und intelligente Mobilität für eine nachhaltige Zukunft.

FPT stellte während der Podiumsdiskussionen sein umfassendes Fachwissen, seine Branchenerfahrung und seine weitreichende globale Präsenz unter Beweis und bekräftigte seine Position als nachhaltiger Transformator mit innovativen und grünen Technologien.

"Vietnam entwickelt sich zu einem Powerhouse für Arbeitskräfte und zu einer globalen Drehscheibe für Investitionen und Technologie, insbesondere in den Bereichen digitale Transformation und ökologischer Wandel sowie bei der Weiterentwicklung von KI und der Automobilindustrie. Als führendes Unternehmen des Landes deckt sich die strategische Ausrichtung von FPT mit derjenigen der französischen Regierung und der französischen Wirtschaft. Dank unseres starken Partnernetzwerks, unserer hochqualifizierten Arbeitskräfte und unserer soliden globalen Präsenz können wir die Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen vietnamesischen und französischen Unternehmen fördern", so Pham Minh Tuan, FPT Executive Vice President und FPT Software CEO.

"FPT ist ein Paradebeispiel dafür, was Frankreich und Vietnam gemeinsam erreichen können. Die 15-jährige Präsenz des Unternehmens in Frankreich und die seit 2008 kontinuierlich getätigten Investitionen haben mehr als 120 Arbeitsplätze geschaffen und zur Gründung von drei Tochtergesellschaften geführt. Auch die 2021 erneut geschlossene strategische Partnerschaft mit Airbus ist ein deutliches Symbol für die effektive Zusammenarbeit mit der europäischen Industrie", fügte Laurent hinzu.

Mittlerweile arbeiten bei FPT über 100 lokale Experten in den größten Städten Frankreichs und 500 Offshore-Experten in Vietnam, die sich auf KI, Big Data, BI, SAP, DevSecOps, Cloud und AUTOSAR-Dienstleistungen konzentrieren. Die umfangreichen Kompetenzen von FPT werden durch strategische Partnerschaften mit mehr als 50 französischen Branchenriesen unterstrichen.

Im Zuge der globalen Expansion des Unternehmens hat sich FPT aktiv an Fusionen und Übernahmen beteiligt, um seine Offshore-Lieferkapazitäten und seine lokale Präsenz zu erweitern, insbesondere durch die kürzliche Übernahme von 80 der Anteile an der französischen IT-Beratungsfirma AOSIS. Im vergangenen Jahr wurde seine französische Tochtergesellschaft außerdem in die Top 100 der französischen IKT-Unternehmen aufgenommen und peilt bis 2028 einen Platz unter den Top 50 an.

Über die FPT Corporation

Die FPT Corporation (FPT) ist ein in Vietnam ansässiger, international führender Anbieter von Technologie- und IT-Dienstleistungen. FPT ist in drei Kernbereichen tätig: Technologie, Telekommunikation und Bildung. Im Laufe von über drei Jahrzehnten der Entwicklung hat FPT Millionen von Menschen und Zehntausenden von Unternehmen und Organisationen auf der ganzen Welt praktische und effektive Produkte zur Verfügung gestellt und damit die Position Vietnams auf der globalen Tech-Landkarte etabliert. FPT ist stets auf der Höhe der neuesten Markttrends und aufstrebenden Technologien und hat das Made-by-FPT-Ökosystem entwickelt, das Dienstleistungen, Produkte, Lösungen und Plattformen umfasst, die ein nachhaltiges Wachstum für Organisationen und Unternehmen ermöglichen und den Kunden ein unverwechselbares Erlebnis bieten. 2023 verzeichnete FPT einen Gesamtumsatz von 2,17 Milliarden USD und beschäftigte mehr als 48.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter https://fpt.com/en.

