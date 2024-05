DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 28. Mai (vorläufige Fassung)

=== *** 06:55 JP/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zu "Price Dynamics and Monetary Policy Challenges - Lessons Learned and Going Forward" 07:00 LU/Adler Group SA, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise April *** 10:00 DE/Fraport AG, HV *** 10:00 DE/SMA Solar Technology AG, HV *** 10:00 AT/OMV AG, HV *** 10:00 EU/Ergebnisse der EZB-Konsumentenumfrage April 10:00 DE/Frankreichs Staatspräsident Macron, Verleihung des Internationalen Preises des Westfälischen Friedens, Münster *** 11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV 11:00 DE/Zeal Network SE, HV 11:00 DE/Bundesbildungsministerium, Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH), Auftaktveranstaltung zum "Sommer der Berufsausbildung", Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion 2,10-prozentiger grüner Bundesobligationen mit Laufzeit April 2029 im Volumen von 1 Mrd EUR; Auktion 2,3-prozentiger grüner Bundesanleihen mit Fälligkeit Februar 2033 im Volumen von 1 Mrd EUR *** 13:00 DE/Internationaler Währungsfonds (IWF), Bericht und Pressebriefing zu Abschluss der Artikel-IV-Konsultationen mit Deutschland, Berlin 13:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Frankreichs Staatspräsident Macron, Abschlussstatements, Münster *** 14:15 NL/EZB-Ratsmitglied Knot, Rede bei Barcalys/CEPR-Konferenz (14:45 Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari) 15:00 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Capital Markets Day *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Mai PROGNOSE: 96,0 zuvor: 97,0 16:25 DE/Bundesregierung, Deutsch-Französischer Ministerrat, Meseberg 17:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Frankreichs Staatspräsident Macron, Pk nach Deutsch-Französischem Ministerrat, Meseberg *** 19:00 US/Fed-Gouverneurin Lisa Cook und San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Reden bei Panel von AI-nomics - DE/Französischer Staatspräsident Macron, Abschluss des dreitägigen Staatsbesuchs in Deutschland ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

