Bonn (www.anleihencheck.de) - Die wichtigste Datenveröffentlichung in der Eurozone wird in dieser Woche sicherlich die vorläufige Verbraucherpreisinflation (VPI) für den Monat Mai sein, so die Analysten von Postbank Research.Die April-Daten hätten die EZB in ihren Argumenten für eine Zinssenkung bestärkt, da die Gesamtinflation mit 2,4% ggü. Vorjahr stabil geblieben sei, während die Kerninflation den neunten Monat in Folge zurückgegangen sei und 2,7% ggü. Vorjahr erreicht habe. Darüber hinaus sei die genau beobachtete Dienstleistungsinflation, die seit November 2023 bei 4,0% verharrt habe, im April auf 3,7% ggü. Vorjahr gesunken. ...

