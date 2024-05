Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine anstrengende Woche an den Kapitalmärkten liegt hinter uns: Aktienmärkte leicht schwächer, Renditen festverzinslicher Wertpapiere höher, so die Analysten der DekaBank.Es habe den Anschein, als würden sich die von den Marktteilnehmern gewünschten Zinssenkungen noch etwas hinziehen. Schließlich seien Leitzinssenkungen kein Selbstläufer. Dies hätten nun auch die Briten, die gerade von Premierminister Sunak zu Parlamentswahlen am 4. Juli aufgerufen worden seien, erfahren. Höher als erwartet gemeldete Inflationsdaten würden die erste Leitzinssenkung der Bank of England etwas nach hinten schieben. Die veröffentlichten Sitzungsprotokolle der US-Notenbank FED hätten ebenfalls die Sorge genährt, dass die Geldpolitik eher später mit ihrer Lockerung beginnen könnte. ...

