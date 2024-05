Nio hat in Amsterdam sein siebtes europäisches "Nio House" eröffnet. Die Standorte dienen in erster Linie als Showroom und bieten eine Reihe von Annehmlichkeiten. Das neue "Nio House" im Zentrum der niederländischen Hauptstadt ist gleichzeitig das bisher größte in Europa. Konkret befindet sich das "Nio House Amsterdam" im historischen Metz-Gebäude in der Leidsestraat 32-34 im Stadzentrum. Das 1891 erbaute Gebäude steht unter Denkmalschutz und war ...

